南投檢調查農會選舉 代表候選人5萬元交保

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南投地檢署查察農會選舉，檢察官指揮南投縣調查站、草屯警分局等單位，傳喚農會代表林姓候選人，及農會會員等7人到案說明，經隔離訊問後，有會員坦承有收到候選人以「買票」或「走路工」名義款項，每票4000元行賄。

檢察官訊問後，認為林姓候選人涉嫌賄選情節重大，惟無羈押必要，以5萬元交保候傳；其餘收賄會員坦承後，繳回犯罪所得4000元，檢察官將再進一步追查賄款來源。

(中時)