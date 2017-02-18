酷鳥航空曼谷增至每周七班！限時三天增班促銷單程含稅2,088元起

酷鳥航空商務長黃愛玲（右三）與台灣公司總經理陳美至（左三）與曼谷線機組員合影。圖；業者提供

酷鳥航空增班贈送乘客紀念品。圖：業者提供

增班再加碼！酷鳥航空今(18)日與泰國觀光局攜手於桃園機場舉辦周六增班慶祝儀式，舉辦抽獎活動外也特別贈送每位乘客一份泰國紀念禮，同時間酷鳥航空商務長黃愛玲在現場宣布，將於夏季時刻3月26日起增班至每周七班，天天都有台北直飛曼谷的航班選擇，並且預告將於2017年2月21日起推出增班促銷，經濟艙單程含稅$2,088元起，邀請台灣客們和酷鳥一起天天飛曼谷、日日都好玩！

黃愛玲說明：「酷鳥航空自2015年10月開航台北- 曼谷航線以來、載客率穩定成長，目前全線載客量平均超過八成，加上台灣與泰國對雙方開放的免簽與免簽證費措施，我們相當重視並看好這條航線的發展，因此加碼增班為每天一班的航班，希望提供台灣客們更多前往曼谷旅遊的優惠機票，讓大家都能感受到泰國以親切的價格所提供的美食、SPA與購物等各種超值好玩的旅遊樂趣。」

對於酷鳥航空即將增班至每周七班飛曼谷的消息，搭遍亞洲各家低成本航空的旅客謝先生認為：「泰國太好玩了！光是曼谷就是可讓我玩四次以上都玩不膩，站在消費者立場來看，酷鳥航空增班至天天都有航班、讓旅客在時間安排上比較有彈性，而且使用廣體大飛機的機型，真是太方便了！」

旅遊界知名廉航達人也指出：「台灣背包客前往東南亞旅遊的第一個選擇就是曼谷，目前市面上提供泰國優惠機票的選項越來越少，酷鳥航空的增班正好解決小資族對曼谷機票的渴求；加上飛機座位大、三個半小時的航程也不會卡卡，而且酷鳥航空午去晚回的航班時段好，不浪費在泰國的一分一秒！」

此次限時三天的增班促銷，促銷時間自 2017年2月21日早上10:00起至2017年2月23日晚上23:59止，經濟艙單程含稅$2,088元起、酷鳥航商務艙單程含稅$3,588元起，每周七班可選擇、旅遊日期自即日起至2017年6月30日止，每班機優惠機位有限，查詢最新優惠及訂票請至酷鳥航空官網 (http://www.flyscoot.com) 。

(工商)