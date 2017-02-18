漫畫論時事，台灣新聞漫畫特展開展
解嚴後報禁開放，報紙、雜誌對新聞漫畫的需求曾經捧紅了一群漫畫家。中華漫畫家協會於國父紀念館舉辦「台灣新聞漫畫特展」，今（18）日舉辦開幕典禮，包括漫畫家凌群、獵人等人到場參與。現場川普、蔡英文、習近平等政治人物的漫畫立牌特別醒目吸睛。
筆名「凌群」的中華漫畫家協會會長楊心怡表示，漫畫的基礎是故事，有故事有框架才能畫出好的作品，新聞事件正是最好的故事，「漫畫就是這樣好玩，雖然這些都是政治人物，但就是發揮創意。我們不像名嘴，在電視節目上互相打口水戰，而是能夠在後面好好的將這些故事畫出來。」
「我從美麗島事件之後，開始在黨外雜誌畫漫畫，還曾經被警備總部警告過。到現在已經幾十年。畫新聞漫畫不容易，要對政治有一定的敏感度，要培養新聞漫畫的人才，特別需要時間。」目前仍固定每周為媒體供稿的獵人，本名陳至隆，他表示從2000年起為報紙供稿，「那時正好是宋楚瑜出來參選，我常常畫他，每天都是腦力激盪。」
從作畫的材料也看得出時代的變遷，「以前是手繪線稿，然後甚至用水彩上色，現在都是直接掃描之後進電腦處理。」有時候畫的稿子跟媒體的立場相左，交的稿也不一定會刊出。
曾經在90年代在中國時報和工商時報全職畫漫畫的漫畫家姚遠，本名姚炳煊，如今雖然多創作油畫，當年也十分喜歡畫漫畫。他回憶當時每天供稿的緊繃節奏，有如每天跑新聞的記者，「我們會根據記者寫的稿畫漫畫，所以一般都是晚上畫畫，但白天還是得預作準備，不停地看新聞、聽廣播，除了要配合記者的稿子，自己也要準備一幅漫畫。有時候有突發事件，甚至緊急到半小時內要畫完。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。