漫畫論時事，台灣新聞漫畫特展開展

中華漫畫家協會18日在國立國父紀念館展出「臺灣新聞漫畫聯合特展」，現場漫畫家家凌群（見圖）解釋當時創作的環境和動機。（趙雙傑攝）

解嚴後報禁開放，報紙、雜誌對新聞漫畫的需求曾經捧紅了一群漫畫家。中華漫畫家協會於國父紀念館舉辦「台灣新聞漫畫特展」，今（18）日舉辦開幕典禮，包括漫畫家凌群、獵人等人到場參與。現場川普、蔡英文、習近平等政治人物的漫畫立牌特別醒目吸睛。

筆名「凌群」的中華漫畫家協會會長楊心怡表示，漫畫的基礎是故事，有故事有框架才能畫出好的作品，新聞事件正是最好的故事，「漫畫就是這樣好玩，雖然這些都是政治人物，但就是發揮創意。我們不像名嘴，在電視節目上互相打口水戰，而是能夠在後面好好的將這些故事畫出來。」

「我從美麗島事件之後，開始在黨外雜誌畫漫畫，還曾經被警備總部警告過。到現在已經幾十年。畫新聞漫畫不容易，要對政治有一定的敏感度，要培養新聞漫畫的人才，特別需要時間。」目前仍固定每周為媒體供稿的獵人，本名陳至隆，他表示從2000年起為報紙供稿，「那時正好是宋楚瑜出來參選，我常常畫他，每天都是腦力激盪。」

從作畫的材料也看得出時代的變遷，「以前是手繪線稿，然後甚至用水彩上色，現在都是直接掃描之後進電腦處理。」有時候畫的稿子跟媒體的立場相左，交的稿也不一定會刊出。

曾經在90年代在中國時報和工商時報全職畫漫畫的漫畫家姚遠，本名姚炳煊，如今雖然多創作油畫，當年也十分喜歡畫漫畫。他回憶當時每天供稿的緊繃節奏，有如每天跑新聞的記者，「我們會根據記者寫的稿畫漫畫，所以一般都是晚上畫畫，但白天還是得預作準備，不停地看新聞、聽廣播，除了要配合記者的稿子，自己也要準備一幅漫畫。有時候有突發事件，甚至緊急到半小時內要畫完。」

(中時)