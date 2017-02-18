等待提供勞務的待命時間 勞動部：工作時間

蝶戀花旅行社主辦的賞櫻團於13日晚間在國道翻車，造成33人死亡，引發外界對遊覽車駕駛工作時間的認定，勞動部下午澄清，包括遊覽車駕駛在內，駕駛受雇主命令，處於隨時等待提供勞務之時間，也就是俗稱待命時間，仍應屬工作時間，但一日的工作時間中，也同時必須遵守休息時間的規定。

勞動部也進一步說明，《勞動基準法》所稱「工作時間」係指勞工在雇主指揮監督之下，於雇主之設施內或雇主指定之場所提供勞務，或受令等待提供勞務之時間。此外，《勞動基準法》第35條要求雇主必須在工作時間內，每4小時應給予勞工30分鐘之休息時間，而所稱「休息時間」是指勞工得自雇主指揮、監督脫離，自由利用的時間。

勞動部表示，雖然各旅行社觀光規劃行程有別，業者對於駕駛工作時間、休息時間之安排及樣態亦有不同，惟其與駕駛約定的工作時間及休息時間，仍不得低於勞動基準法之最低基準。駕駛在外工作，常受行駛路線長短及交通離尖峰狀況等影響，時有一旦執行即無法即時中斷之特性(例如高速公路塞車致無法於預定之時間離勤休息)，此時，即允許雇主得另行調配其休息時間。至於一日行程中未行車之等候時間，是否屬工作時間，仍應視個案情形，先釐清該時段內是否受雇主指揮監督，並是否得自由利用而定。

舉例來說，遊覽車駕駛載運遊客至某景點，遊客下車至景點遊憩之時段，駕駛如可自行利用，獲得合宜之休憩，得不認屬工作時間。至於若有部分遊客仍停留於遊覽車上，或駕駛仍處於隨時等待提供勞務之待命狀態，實際上無法自由利用，仍應認屬工作時間。

(中時)