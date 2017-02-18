金正男遭暗殺案 段氏香身分成謎
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男日前在馬來西亞機場遭暗殺，其中一名涉案女子段氏香疑似為越南籍，不過包括越南官方和越南媒體都未證實其為越南籍。
由於此案相當敏感，各相關國家都異常低調，尤其是越南這個共產國家，雖然外電都報導兩名涉案被捕女子，其中有一名為段氏香（Doan Thi Huong），就是出現在閉路電視監控系統（CCTV）中，身著「LOL」字樣T恤的女子。
雖然外界報導她的有關種種，不過至今越南官方和越南媒體都沒有其身分的相關訊息公布和報導，外電還報導她自稱是網路紅人，但越南社群媒體或網路都沒有其任何影片。
即便在馬來西亞官方所公布的被捕兩人的資訊來看，印尼籍的席蒂艾沙（Siti Aishah）有護照影本，但段氏香卻只有一紙公文公布其姓名及出生年月日，並沒有相關證件資料，因此她的身分至今仍成謎。
外派在泰國的越南媒體記者則表示，研判段氏香應是越南人，但官方不證實，也無法確定，再詢問細節後，越南記者則多以不處理此一議題迴避。1060218
(中央社)
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