潭南村民宅付之一炬，縣長林明溱慰問受災戶

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信義鄉潭南村民宅火災，縣長林明溱前往慰問。（縣府提供）

南投縣長林明溱（中），致贈慰問金給受災戶，並呼籲社會大眾協助。（縣府提供）

信義鄉潭南村民宅發生火警，金姓受災戶一家5口生活陷入困境，縣長林明溱18日由信義鄉長史強陪同，前往慰問，並致贈慰問金3萬元，並呼籲社會愛心人士協助，讓金家走出困境。

林明溱說，遭祝融之災的受災戶，本來就是列冊中低收入戶，火災意外後，房屋付之一炬，更需要外界協助；金姓婦人感謝林明溱關心，直說「只想早日完成重建，讓自己有個家」！

林明溱指示社會及勞動處，盡力協助，讓受災戶盡速重建家園，並希望社會人士伸出援手，透過公所、村長協助，讓受災戶站起來。

信義鄉民和村村長張明為表示，偏遠地區發生火警，救援不易，消防車馳援救災，交通是大問題，趕到事故現場，通常是房子已經全毀，想搶救都來不及！林明溱表示，將協助民宅設置滅火器，有備無患，才能降低損失。

(中時)