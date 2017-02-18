農會改選前一天 永靖鄉農會賄聲賄影

彰化縣永靖鄉農會改選選情戰況超激烈，賄選傳聞不斷。(謝瓊雲攝)

檢警今天下午帶回5名永靖鄉農會會員釐清案情了解是否有賄選情事，其中2人傍晚訊後被請回，大聲喊冤、強調是遭人亂檢舉。(謝瓊雲攝)

基層農會改選19日登場，彰化縣選情最激烈的永靖鄉農會，邱、陳兩方人馬角力拉鋸，檢警不敢大意積極掌握情資，18日下午帶回5名涉案會員釐清案情，部分會員堅決否認賄選，強調是選舉奧步遭人亂檢舉。

此次選舉彰化縣26鄉鎮農會，以芬園鄉和永靖鄉選情激烈，尤其永靖鄉更被視為超級戰區，光是45席會員代表就有75人登記參選，農事小組長也有31人登記競爭23個席次，邱、陳兩派人馬拉鋸，期間賄聲賄影不斷、暗潮洶湧。

彰化縣檢警調13日成立查賄小組，掌握現金、禮品往來與期約賄選等16件情資，檢察官李毓珮今天下午指揮員林警方到永靖鄉帶回5名農會會員釐清是否有賄選情事，有人坦承有收到理事候選人贈送香菸並請託支持，但皆否認收取現金，不認賄選，其中2人晚間訊後被請回，全案仍在偵辦當中。

(中時)