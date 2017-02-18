高雄檢調攜手 查獲大寮農會現金買票

高雄地檢署主任檢察官詹美鈴、鄭博仁及高市調處18日持搜索票，到大寮區農會代表候選人王男住處搜索，並傳喚犯罪嫌疑人王男及簡姓等4名證人；檢方訊後，認王男涉違反農會法47條之1之對於有投票權人行求賄選罪嫌重大，但因事證已明，無逃亡或勾串共犯及證人之虞，將他及其他證人4人均訊後請回。

雄檢日前接獲高雄市調查處情資報告指稱，高雄市大寮區農會拷潭里代表候選人王男為求順利當選，向拷潭里具有農會代表投票權會員，以每票新台幣500元代價行求賄賂。

檢方調查指出，王男以每票現金500元代價，向有投票權之農會會員簡姓證人等人行求賄選，雖遭簡等人拒絕，不過這仍構成農會法第47條之1之對於有投票權人行求賄選罪嫌。

(中時)