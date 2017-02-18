林可彤甜嫁銀行副總裁 曝一度被騙「不能結婚」

林可彤與老公Tom。（圖／粘耿豪攝）

林可彤和老公親親。（圖／粘耿豪攝）

林可彤秀婚戒。（圖／粘耿豪攝）

36歲女星林可彤今(18日)晚間和銀行副總裁男友Tom完婚，稍早林可彤手上戴著2.5克拉鑽戒，牽著準老公見媒體，由於男方姓「武」，今晚這場婚禮被稱為是「武林聯姻」，而林可彤也首次透露老公求婚過程，還一度被對方騙，讓她以為嫁不成了。

據《蘋果日報》報導，林可彤與Tom交往3年，去年此時兩人相約爬象山，Tom之前還騙她因為哥哥還沒娶，所以他不方便先結婚，沒想到兩人爬山到頂端後，林可彤轉身忽然看見Tom掏出鑽戒求婚，中文不流利的他還奮力擠出「永遠永遠陪著妳」，讓林可彤喜極而泣馬上說「YES」。

(中時電子報)