立院召委選舉 藍盼搶6席綠估拿13席

我要評比

立法院2月23日將進行8個委員會召委選舉，民進黨團評估16席召委可搶下11至13席，司法委員會兩席全拿；國民黨團則評估坐4望6。

民進黨團總召柯建銘與國民黨團總召廖國棟下午協調委員會席次分配，柯建銘會後受訪表示，攸關年金改革的委員會席次一定填滿，確保拿下司法委員會兩席召委，其次，民進黨團內部熱門委員會優先考量，選擇就是這兩大原則。

柯建銘說，親民黨團抽到司委會兩席次，政治上合縱連橫常常有，親民黨可與國民黨談，也可與民進黨談，不論如何一定要確保司委會兩席召委。

柯建銘說，8個委員會總計16席召委，民進黨團篤定每個委員會都有1席，加上交通、經濟、司法及法制委員會可拿下第二席，估計至少11席，教育及文化、衛環委員會有機會抽籤拿下召委，最少11、最多13席。

廖國棟表示，年金改革的立場就是「最好得分，就算失分不要失太多」，就算沒有拿到召委，會全力以赴維護軍公教權益；因應政治攻防需要選擇衛環委員會，包括美豬、核災食品等食安問題，是可以好好監督的領域，黨團決定從衛環出發。

廖國棟說，希望今年的籤運與去年一樣好，能多抽中幾個委員會召委，司法委員會會不會出狀況不知道，但衛環委員會、內政委員會、外交及國防、財政等4個委員會，國民黨團可拿下召委，遺憾的是司法及法制委員會與交通委員會會比較辛苦，但全力以赴。

國民黨立委王育敏說，教育及文化委員會有機會可以靠抽籤拿下1席召委。因此整體下來的狀況評估，委員會召委選舉席次坐4望6。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔說，傳出任何拿司法及法制委員會兩立委席次交換其他委員會等條件說都非事實，一切還要經過明天黨團會議討論後才會決定，親民黨不會在年金改革這大議題上缺席。

依照立法院各委員會組織法規定，立法院各委員會置召集委員2人，由各委員會委員於每會期互選產生。1060218

(中央社)