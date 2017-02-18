國道意外頭七法會 周比蒼低調現身

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頭七法會，蝶戀花創辦人周比蒼（左）也抵達靈堂致意。（圖／中央社）

頭七法會，蝶戀花創辦人周比蒼（左）也抵達靈堂致意。（圖／中央社）

國道五號交通事故今晚9時進行頭七法會，現場氣氛十分哀戚。約8時50分許，蝶戀花旅行社董事長周比蒼也現身，但面對媒體不發一語、表情凝重，隨即進入法會會場。

(中時)