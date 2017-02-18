台北市電腦公會擬設台印新創企業聯盟
為配合政府新南向政策，台北市電腦公會執行長胡天盛表示，台北市電腦公會將繼續從人才交流等4方面在印度推動台印合作，包括正在討論6月成立台灣與印度新創企業聯盟。
胡天盛告訴中央社記者，台北市電腦公會長期推動台灣與印度的合作交流，今年將從人才交流、商貿拓展、在印度推廣台灣產品形象及推動產業合作等4個面向強化雙邊在資通訊（ICT）產業的合作關係。
在人才交流部分，台北市電腦公會已設立台灣印度ICT人才交流聯盟，胡天盛說，今年著手在清奈與民間業者合作，開設商用華語課程以滿足印度企業華語人才的需求。
此外，胡天盛指出，台北市電腦公會要繼續推動印度人才與台灣企業的連結，讓台灣企業能運用印度的腦力資源。
因此，胡天盛表示，台北市電腦公會正在與印度商工部討論，希望6月成立台灣與印度新創企業聯盟作為平台，讓雙方新創的腦力可以相互連結，也許能產生更好的商業點子和火花。
胡天盛說，在商貿拓展方面，台北市電腦公會將繼續在印度辦理台灣產品形象推廣活動，包括9月在印度舉辦的街頭推廣活動，並繼續在印度舉辦「哈囉台灣」（Hello Taiwan）短片製作競賽活動。
在產業合作方面，胡天盛指出，台北市電腦公會6月也將配合台北國際電腦展（Computex Taipei），在台北舉辦台灣印度合作交流論壇（ITCF），強化雙邊產業合作交流；而先前已在印度辦理的ITCF，今年也會繼續下去。
此外，胡天盛表示，台北市電腦公會也就智慧城市議題與印度幾個省在洽談，希望引薦台灣優質企業提供最佳解決方案給印度。1060218
(中央社)
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