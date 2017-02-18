大陸計畫建8台核電機組

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日前大陸國家能源局發布了2017年，各項重大的能源項目工作清單，其中計畫今年將積極推動已核准的能源項目，預計新增開工建設8台核電機組。

另外，大陸國家能源局指稱，今年也將完成建設三門1號機組、福建4號機組、陽江4號機組、海陽1號機組、台山1號機組等項目，預計新增機組的發電規模將達641萬千瓦，並完成三門3、4號機組、寧德5、6號機組、漳州1、2號機組、惠州1、2號機組等項目的前期工作，項目規模達986萬千瓦。

(旺報)