南投狀元、探花在普台 榜首綦家承拚台大資工
大學學測成績公告，普台綦家承英文、自然、社會15滿級分，國文、數學14級分，總級分73成為南投狀元。探花傅琬雲國文、英文、自然15滿級分，校排前1%的同學皆突破70級分，開心地與師長父母分享喜悅。
在今年數學考科偏難的情況下，綦家承說：「平日從計算中找觀念，進而靈活應用、勤加演練」，從模擬考中的7級分，衝到學測的14級分，讓他覺得非常有成就感！家承的父親是中央大學電機系教授，受父親啟發，視台大資工系為第一志願，除了跟著當前的主流之外，也希望成為資工人才，對台灣的資訊科技產業有所貢獻，提升台灣的競爭優勢。
外語是家承的強項，除了英文15滿級分外，家承同時也通過了日語N5檢定及法語A2檢定，擁有三國外語能力的他也視台大外文系為目標，繼續培養多國語言。他分享心得：多閱讀原文小說，並在英文寫作下功夫，就能在卷上游刃有餘。
傅琬雲國小三年級起即在普台就讀，從小是演講與朗讀的常勝軍，現已通過日語N2檢定(大學日語系畢業門檻)，她感謝國文老師對學生一天一作文的訓練，讓她進步神速！綦家承國一起就讀，他說：「普台的老師真的很關心我們，晚上都留下來幫我們解答，學校很重視生活細節，營造很好的班級氛圍，也很感謝普台的音樂中心，讓從小學鋼琴的我都沒有間斷，壓力很大時可以調適心情，對我有很大的幫助。」
普台高中校長林秋惠表示，今年學生整體表現較去年優秀，高分群大幅提升，普台住宿型學校提供最優質的學習環境，引導學生自我探索，讓他們得以在兼顧課業的狀態下，同時投入各領域學習，精益求精，長程教育的典範在普台！
(中時電子報)
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