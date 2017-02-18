台南火雞場染H5N2禽流感 2388隻全數撲殺

台南下營區一處火雞場染上H5N2禽流感，今天動保處完成撲殺工作。（南市動保處提供）

台南市下營區一處火雞場發生異常死亡數量增加狀況，場主在15日通報台南市動保處，動保處隨即派員前往採樣，今天確診為高病原性H5N2禽流感，隨即啟動防疫處置作業，撲殺該場剩餘火雞共2388隻，並針對半徑1公里內的23座禽場採樣送驗，持續監控3個月；據了解，該禽場與12日確診為H5N6的火雞場僅3公里遠，而動保處表示兩者並無相關。

台南動保處表示，該場火雞場屬非開放式禽舍，但懷疑因為進出禽場車輛及人員消毒工作等防疫措施不夠落實，造成禽場火雞染病，今天完成整場撲殺後，同時也對附近道路及周邊公共區域加強消毒工作。

台南市自17日起到19日共3天時間，對區內千餘養禽場進行疫情調查，並逐一分發消毒水，要求禽場加強防疫消毒工作，以避免疫情發生，而台南渡冬候鳥檢測出H5N6高病原性禽流感，官田水雉園區也傳水鴨染病，顯示由候鳥、野鳥傳播禽流感病毒風險增加。

(中時)