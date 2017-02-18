2016年度薪資調查 金融、不動產業「薪情」差

主計總處公佈去年全年經濟成長率為1.4%；而國發會發布景氣燈號，已連續亮出第6個月綠燈，顯示國內景氣低點已過，逐現復甦趨勢；但究竟上班族實際薪資是否同樣復甦？各產業、職務薪資趨勢為何？

1111人力銀行今(18)日公布「2016年度薪資調查」，發現去年就業市場整體薪資水準較前年下滑0.6%，其中又以「金融投顧/保險相關」下滑3.06%最慘、其次是「建築營造/不動產相關」下滑2.58%，第三則是「旅遊/休閒/運動」，下滑1.50%。若看薪資增幅方面，則以「運輸物流/倉儲/貿易」，增加2.80%最高，其次是「法律/會計/顧問/研發/設計」增加1.63%，大眾傳播相關則增加0.39%、排名第三。

1111人力銀行副總經理李大華分析，2016年初景氣仍低迷，企業多對景氣抱持觀望、調薪較為保守，雖然下半年景氣已緩步復甦，年底又遇上勞基法1例1休新制上路，提高部分產業人力成本，間接降低雇主調薪意願；至於今年 (2017年)雇主調薪規劃是否優於去年，仍有待觀察。

李大華表示，受到利率持續走低、國外銀行紛紛裁撤員工、縮編人力的影響，國際金融業面臨寒冬，連帶波及國內銀行，使得去年金融保險業薪資整體不如前年，下滑幅度最大。營建不動產受到房市飽和、政府頻頻打房，買方需求不振，成交量持續走低影響，產業薪資同樣逐年下降；旅遊市場則因陸客來台人數銳減，衝擊國內觀光業者生計，也導致受雇員工調薪不易，薪資水準不如去年。

去年薪資增加的行業以運輸等行業奪冠，李大華分析，因電子商務的崛起，網路購物蔚為風潮，提升運輸物流的人力需求，也間接帶動相關產業薪資異軍突起，各年資的薪資增幅上更名列前茅，是今年相對「薪」情較好的產業。但由於陸客的減少、航空業經營發生危機，以及一例一休政策的影響，後續是否會對整體運輸業人員薪資產生衝擊，仍待觀察。

(旺報)