外媒：中國未來統一戰爭 首戰台海

圖為共軍南海艦隊野牛氣墊登陸艇，外媒稱，中國統一戰爭首戰為對台之戰。（圖／中國海軍及大陸軍網）

圖為共軍航母編隊遼寧艦今年1月出東海繞台灣演練。（圖／中國軍網）

大陸及香港媒體今天引用外媒稱，未來50年內，中國必須進行六場戰爭，這些戰爭都是中國必須進行的統一戰爭，而統一戰爭首戰就是台海戰爭。

大陸軍網及鳯凰網引述烏克蘭浪潮網報導稱，目前中國還是個沒有統一的大國，為了國家統一，未來50年內中國可能會進行6場戰爭，收復自鴉片戰爭後被割占的所有領土，實現完全統一；此一文章僅代表作者個人觀點，並不代表大陸官方動向。

第一場戰爭：台海之戰（2020—2025年）

2020年前，中國必需拿出統一的戰略方針，對台宣布國家統一最遲期限是2025年，要麼台灣接受和平統一，要麼進行武力統一。按照現在的情況分析，台灣必然拒統，中國大陸唯有武力統一。而這場中國的統一戰爭，是新中國成立後第一場現代化意義下的真正戰爭，是一場全面檢驗中國軍隊現代化戰力的戰爭。

在這場戰爭中，中國可能會輕易獲勝，也有可能艱難獲勝。因為事關美日對台參戰，甚至是出兵反攻大陸，中國必定是舉全國之力以抗美日而進行艱難而又慢長的大戰，這樣，這場戰爭當然艱難;如果美日不敢與中國作對，任由中國大陸收復台灣，台灣的軍隊當然不堪一擊，最多三個月可以全面控制台灣。

第二場戰爭：收復南海諸島（2025—2030年）

在中國統一台灣後，休整最多兩年，並在休整期間向南海周邊國家宣布中國武裝收復南海諸島的最後期限是在2028年。

此時美國絕不會甘心中國就此收復南海諸島，因為第一場戰爭中，美國或是不及參戰，或是參戰卻又無法阻擋中國統一台灣，已知中國的實力所在，所以不會也不敢明目張膽地與中國正面為敵，卻一定會暗地裡支助南海周邊某些國家，比如越南和菲律賓。他們唯有美國軍事相助時才敢與中國一戰。

南海戰役後，中國徹底突破第一島鏈，進軍和突破第二島鏈，中國的航空母艦真正可以隨意進軍大洋了，中國更加拓展自己的利益與關切了

第三場戰爭：收復藏南（2035—2040年）

中國和印度有漫長的邊界線，但真正引起兩國矛盾和對立的只有藏南這一塊地方。印度一直以來，視中國為假想敵，超過中國為印度發展的戰略目標。印度一方面自我發展，一方面從美、俄、歐等國大力引進高尖端軍事武器及技術，其軍事、經濟發展緊跟中國而起。

當第一、二戰爭結束後，中國已休養十年，這時中國無論是軍事還是經濟都是那時的世界性強國，中國在收復台灣和南海諸島後，軍事技術有了長足發展，海、陸、空、天武器都有了質的飛躍，許多軍事技術都處於國際領先水準，其時中國的軍事力量可能僅次於美國，居於世界上第二，印度在這場戰爭中是註定大敗。

四場戰爭：收復釣魚台島和琉球（2040—2045年）

時間到了二十一世紀中葉，中國已是真正的世界強國，當是時，日俄衰落，美印不前，中歐雄起，正是中國收復被日侵佔的釣魚島和流球的最好時機。

此時美國想管而無力管，歐洲則不關己事，漠不過問，俄國坐看好戲。最多半年，就可結束戰爭，中國大勝，日本只好承認戰敗的後果—無條件歸還釣魚台島和琉球。東海成為中國的內海。

第五場戰爭：統一外蒙古(2045—2050年)

前四場戰爭已結束，中國具備了武力統一外蒙的政治、軍事和外交的實力。弱去的美俄，絕不敢參戰。

第六場戰爭：收復被俄國侵佔的領土（2055—2060年）

現在中俄看似睦鄰友好，不過是為了共同對抗美國而不得不走在一起，其實暗潮湧動，相互戒備，俄羅斯在提防中國的強大崛起對其不利，中國一直不忘俄羅斯侵佔中國的國土，一有能力，中國必然要收復。

(中時電子報)