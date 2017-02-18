彰化大成國小校地訴訟爭議 縣府：盡全力保障師生權益

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彰化市大成國小校地爭議，因為縣府與地主纏訟10多年，引發「滅校」危機。(謝瓊雲攝)

彰化市大成國小，因未在徵收計畫時限內完成設校，遭地主提起訴訟要求歸還土地，去年底台中高等行政法院判決縣府敗訴，上千名師生與家長憂心縣府拆校還地將被「滅校」，對此副縣長林明裕強調，將全力爭取保障師生留在現址辦學權益。

位在彰化市東區的大成國小設校12年，辦學亮眼是明星小學，彰化縣政府1989年公告徵收2.16公頃校地，卻未依計畫在2001年底完成設校，其中40名地主隔年提出訴願要求索回土地，官司纏訟11年，歷經4次發回台中高等行政法院更審，最高行政法院去年11月25日駁回上訴。

彰化縣教育處副處長張雀芬說明，縣府編列3億元經費於2003年動工興建校舍，2004年正式招收幼稚園與一年級新生上課；是因為土地徵收後仍有部分遭民眾持續占用，才未及於計畫時間點內完成設校。

張雀芬強調，設校前置作業期間，縣府確實陸續有整地、設立槌球場、圍牆等措施，當時內政部跟法官都認為縣府有完成開發的動作，判地主敗訴，不同意土地所有權人申請收回，無奈地主們不服纏訟至今。

教育處強調，為保障1000多名師生權益，縣府及內政部今年1月已依「行政訴訟法」第273條，向台中高等行政法院提起再審之訴，盼法官能考量師生就學權益，及地方公共利益，廢棄前開判決，重新再審。

副縣長林明裕表示，為免讓上千名學子的受教權受影響，縣府將會窮盡一切努力，不管是透過司法救濟、自籌款項，或向中央申請補助，都會全力保障大成國小師生的權益，爭取留在現址辦學。

(中時)