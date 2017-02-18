全台唯二！佳里鎮濟宮八美圖陣頭

八美圖陣頭成員年齡在16到30間，必須是未婚女性。（莊曜聰攝）

八美圖陣頭僅佳里、西港各一團，全台僅有這兩團。（莊曜聰攝）

佳里金唐殿3年1科蕭壠香今天進入繞境第2天，在佳里及西港香科中，有全台僅有的八美圖陣頭，出陣扮演的女性有嚴格的年齡限制，必須是未婚，而佳里鎮濟宮八美圖陣頭連穿著服裝，都是量身訂製，相當特別。

鎮濟宮榮譽主委蔡水杉表示，八美圖陣頭是特色的陣頭文化，全台僅台南有此傳統，習俗沿革已超過百年，蔡水杉說，所有角色全由女性扮演，為配合習俗，必須是年齡在16到30歲的未婚女性才能參與，不少在地居民都希望能藉此帶來好運。蔡水杉說，3年前曾有位流浪教師加入，香科活動後就順利考上正職老師。

鎮濟宮八美圖陣頭是佳里金唐殿蕭壠香的亮點，遶境活動為期3天，每天都會更換不同服飾，由鎮濟宮信眾蔡錦英參考古籍記錄，親手縫紉打造，也成為信眾討論話題。

(中時)