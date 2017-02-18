逛街還能賞蘭花 南紡購物中心也辦蘭展
到百貨公司逛街還能賞蘭花！台灣國際蘭展即將展開，南紡購物中心與台灣蘭花產業聯盟發展協會也舉辦為期12天的「繽紛蘭海世界」蘭藝展，於一樓展出蝴蝶蘭、嘉德麗雅蘭、文心蘭等6大系珍稀蘭種及得獎花卉，布置得宛如一座蘭花密室，民眾透過放大鏡即可觀看會「動」的蘭花。
南紡購物中心即日起至28日舉辦「繽紛蘭海世界」蘭藝展，台灣蘭花產業聯盟發展協會理事長吳明坤表示，本次展覽主題為蘭花與生活的結合，希望透過展覽加深民眾對蘭花的認識，並吸引各地蘭花同好，讓蘭花的獨特藝術感融入生活中。
繽紛蘭海世界蘭藝展共分藝術型與極致型蘭藝兩區，由蝴蝶蘭、嘉德麗雅蘭、文心蘭、仙履蘭、樹蘭與石斛蘭6大系列的蘭種構成，包含來自美洲的跳舞蘭、歐洲的嘉德麗雅蘭、大洋洲的軛瓣蘭、非洲的三尖蘭、亞洲的仙履蘭與荳蘭，展場中央布置紅、白兩色冠軍蝴蝶蘭，煙火荳蘭、迪爾荳蘭與鵝頭荳蘭等各式荳蘭，要讓民眾搶先體驗蘭花的獨特魅力。
南紡購物中心營運長江文凱說，除了有來自五大洲的珍稀蘭種，現場設置一座蘭花密室，可透過放大鏡觀看到會「動」的蘭花，包括毛毛蟲荳蘭在微風吹拂下，花朵有如毛毛蟲爬行，形成生動有趣的畫面，開展首日已吸引大批民眾觀賞。
(中時)
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