正面能量！太極門新春祈願台灣幸福

財神及五寶雞迎賓，喜氣洋洋。（盧金足攝）

太極門Energy Boys ＆ Energy Girls的勁舞。（盧金足攝）

副市長林依瑩及立委祝福大家雞年平安，幸福美滿。（盧金足攝）

銀髮族手語表演，贏得滿堂彩。（盧金足攝）

太極門台中道館今天（18日）舉辦「金雞報喜福氣到 五寶迎春善花開-2017年太極門台中道館新春荼敘」，副市長林依瑩、多位立委、議員及人間土地公-里長也到場與太極門師兄姊們聚積好氣儲備正面能量，歡喜迎接新的一年，同時祝福世人，歡喜順心、年年幸福快樂。

太極門台中道館今年準備精彩的節目迎賓，兩位高大的財神及帶著「健康」、「財富」、「智慧」、「幸福」及「快樂」的五寶雞，是來賓拍照的熱點，節目由歡鑼喜鼓迎金雞揭開序幕， 充滿節慶味道的萬年歡、松入風，宛如到了廟會現場；銀髮族以手語比出愛與和平之歌、美少女的燈籠舞及太極門Energy Boys & Energy Girls的勁舞，讓到場來賓目不暇給，掌聲不斷。

林依瑩擔任副市長之前為弘道老人福利基金會執行長，關心老人身心健康，她說，看到老老少少團聚在一起是很好的事，現在是高齡化的社會，高齡養生很是重要的，也勉勵長輩們要多走出戶外，多與年輕人互動。

太極門台中道館今年特別邀請里長參加新春敘，蔡孜才表示，土地公是神界派駐人間的里長伯，而里長是人間的土地公、土地婆，是站在第一線服務民眾，與民眾最貼近的公職人員，日常服務事項無所不包，非常辛苦。

開春之際，邀請里長們到太極門放鬆並蓄積能量，讓里長們可以在未來一年元氣飽滿繼續服務民眾，同時發揮影響力，將社會帶往良善方向。

參與太極門活動的何明里里長趙淑妙表示，跟太極門相遇好多年，最大的感受就是讓善的能量發揚光大，而且都深入社區，她希望有更多的太極門師兄姊到社區來帶領同仁與志工一起來參與好的、善的及良心推廣的活動。

北屯區平興里里長李文基認為，台灣最需要的就是愛與包容，期許我們的新台灣不管是外省、本省還是原住民、客家人，還是所謂的新住民，用愛與包容讓我們的台灣會更好、更幸福！

擔位迎賓小雞魏彥承今年10歲，雖然年紀不大，卻有一個大心量，要把五寶中的幸福送世人，希望世人都可有幸福的人生，鼓勵大家一起做好事，從小扎根，好事大家一起做，改變從你我做起，讓世界變得更好。

(中時)