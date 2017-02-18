美副總統為川普傳話：堅定支持北約

美國副總統彭斯今天說，總統川普將堅定不移支持跨大西洋聯盟「北大西洋公約組織」（NATO）；而在川普為了捍衛北約而做出犧牲時，任何人都不應該懷疑他的承諾。

彭斯（Mike Pence）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）表示：「總統（川普，Donald Trump）要求我今天在這裡傳達一個訊息，也就是保證美國強力支持北約組織，我們對這個跨大西洋聯盟的承諾是堅定不動搖的。」

法新社報導，彭斯說：「我們不會讓任何人質疑我們的承諾。」

來自世界各國的領袖、官員及分析人士出席了慕尼黑安全會議，並在川普宣示「美國優先」的立場後密切觀察彭斯，看他是否將重申美國在國際事務中所擔負的中心角色。

在彭斯之前發言的德國總理梅克爾（Angela Merkel），則明確針對這點對各國提出警告說，解決全球問題的唯一方法就是團結一致。

梅克爾說：「未來一年，我們將面臨各種難以想像的挑戰，我們可以共同合作，或是各行其是。我希望我們能找到共同立場。」（譯者：中央社周慧盈）1060218

(中央社)