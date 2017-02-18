金來沅想來台海釣 1公尺大魚親手切片
35歲韓星金來沅時隔12年再來台，今天笑認在韓國就很喜歡海釣，曾釣過1公尺長的大魚，還會親手切成生魚片；這次訪台行程太短，希望下次能來台海釣。
出道20年的金來沅，2005年曾與合作韓劇「愛在哈佛」的韓星金泰希訪台宣傳；去年與韓星朴信惠主演韓劇「Doctors」，收視表現亮眼，金來沅在台人氣飆漲，明天下午在台北ATT SHOW BOX舉辦粉絲見面會。
金來沅上午抵台，晚間在台北接受媒體聯訪，一現身就放送陽光笑容，用中文說「你好」、「謝謝」，親和力十足。被問到是否為見面會特地學中文？他現學中文笑回「沒有」，就是「大家好，我是金來沅」。
談起對台灣印象，金來沅表示，上次有趁活動空檔到附近釣蝦場釣蝦，這次行程還在規劃，想抽空去些景點，留下特別回憶。在韓國就喜歡海釣，他特別希望大家推薦海釣景點，聽到有人推薦宜蘭，立刻問會很遠嗎？笑喊下次想去。
他笑說，在韓國休閒就是釣魚和打高爾夫球，也會特地到偏遠小海島住1、2個月，曾釣過1公尺長的大魚，「我會切成生魚片」，直呼很好吃。1060218
(中央社)
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