菲媒：馬雲投資菲律賓通訊業
菲律賓媒體報導，中國大陸富豪馬雲將透過阿里巴巴集團的附屬企業螞蟻金融服務集團（Ant Financial Services Group），投資菲律賓一家通訊公司。
ABS-CBN新聞網報導，螞蟻金融服務集團已與GlobeFintech Innovations Inc.（Mynt）建立戰略夥伴關係。
Mynt是菲國領先通訊服務業者「地球電信」（Globe Telecom）與艾雅拉集團（Ayala Corp.）合資成立的公司，為菲律賓民眾提供行動支付、微觀貸款等金融包容性服務。
報導引述地球電信總裁厄尼斯特．邱（Ernest Cu）說，「我們相信讓Mynt擁有戰略夥伴，將有助我們實現以非傳統模式提供金融服務的任務，可讓廣大無銀行帳戶的人口蒙利。」
厄尼斯特．邱進一步說，「在此夥伴關係之下，我們將可把菲國金融服務予以大眾化。」
一旦交易完成，螞蟻金服將擁有Mynt若干股權，這也將是螞蟻金服在菲國的第1筆投資。
螞蟻金服總裁井賢棟則說，他們將與Mynt共同努力，為菲國被忽略的一群人提供「簡易、安全、低廉且易操作的數位化金融服務，協助個人改善生活，協助中小企業成長並創造更多就業機會。」
阿里巴巴集團創辦人馬雲曾於2015年訪問菲律賓，出席亞太經濟合作會議（APEC）總裁峰會。1060218
(中央社)
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