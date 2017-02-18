台南下營火雞場確診H5N2 撲殺逾2000隻

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台南市下營區1處火雞場確認感染高病原性H5N2禽流感，台南市動物防疫保護處今天撲殺2388隻火雞；動保處推測應是進出禽場車輛及人員消毒防疫不夠嚴密肇禍。

動保處15日接獲下營區火雞場畜主通報，場內火雞死亡數量增加，派員採樣送檢，今天確診感染H5N2高病原性禽流感，立刻完成撲殺。

動保處表示，將對案場周邊半徑1公里養禽場採樣監測，初估有23場；半徑1至3公里74處禽場訪視輔導，持續監測3個月，以確定環境中無禽流感病毒存在。1060218

(中央社)