政府軍空襲炸斷腿 敘童哭喊爸爸抱我

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敘利亞伊德利布省（Idlib）遭遇桶裝炸彈攻擊後，9歲男童阿薩杜夫（Abdel Basset Al-Satuf）試著坐起身來，他的腿部被炸斷，尖聲哭喊「爹地，抱我起來！」。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，政府軍16日朝伊德利布省西北部的阿貝特鎮（Al-Hbeit）發動桶裝炸彈攻擊時，炸傷阿薩杜夫，他的膝蓋以下都被炸斷，無法站立。

這名腿部血肉模糊的男童奮力地想坐起來，尖叫著要爸爸抱他起來，悲慘的畫面迅速在社群媒體瘋傳。

阿薩杜夫先被送往伊德利布省首府伊德利布市的醫院接受初步治療，今天和父親轉往土耳其接受特別照護。

阿薩杜夫在救護車上敘述這起事件，父親塔安（Taan）則試圖讓他保持冷靜。

他告訴法新社：「桶裝炸彈開始落入這座城鎮時，我們正坐在外頭吃午餐，爸爸要我們趕緊進到屋裡。」

他說：「當我們抵達門前，1枚炸彈落了下來，爆炸時的火光朝我噴射而來，截斷我的腿。」

阿薩杜夫還說：「爸爸馬上將我抱起帶離現場，把我放在（距離家裡有段路的）地上，接著有救護車前來，替我治療。」

影片中可見到阿薩杜夫驚嚇地呆坐著，周圍則有人拚命高喊需要救護車和醫療人員。

阿薩杜夫的父親狂奔回家尋找其他家庭成員，但另外3人都在這場攻擊中不幸喪生。

反對派運動人士將阿薩杜夫的照片上傳網路，內容顯示他仍活著，正在醫院接受治療。（譯者：中央社劉文瑜）1060218

(中央社)