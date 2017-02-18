辛巴威第一夫人：夫若死仍是總統候選人

我要評比

非洲國家辛巴威第一夫人葛蕾絲公開宣稱，即便丈夫作古，執政黨依然會以他的遺體參加總統競選，證明人民對他永生永世的愛戴。

51歲的葛蕾絲（Grace Mugabe）原是93歲的穆加比（Robert Mugabe）祕書，後為情婦，在穆加比元配過世後，她與前夫離婚，兩人於1996年正式結婚，成為穆加比第二任妻子。

葛蕾絲善於權謀，活躍政壇，與穆加比育有3名子女。因為擁有左右穆加比不符合人權決策的權力，目前正受到歐盟與美國的制裁。

穆加比在位30年，但實際掌權已超過35年，是非洲名列前茅的萬年總統，也是位強勢總統。外界呼籲他下台的聲音從未間斷，可是他依然故我，從不為所動。

南非媒體「新聞24」（news24）今天報導指出，葛蕾絲日前在一次公開集會中明確地說：「如果穆加比死了，我們會將他的遺體作為總統候選人，用以證明人民對他的愛戴是天長地久的。」

這已經不是葛蕾絲第一次暗示群眾，他們的領袖會從墳墓裡繼續統領這個國家。

去年5月，葛蕾絲在一次支持穆加比的集會中，面對成千上萬的群眾高聲宣稱，穆加比即使埋在國家英雄墓園裡，依然是他們的領導人。

她當時說：「你（指穆加比）是無可取代的。」

觀察家指出，葛蕾絲種種言論展現出想成為穆加比接班人登上總統大位的野心。去年甚至曾自稱「總統」，因為她「參與總統所做的一切計畫」。

近年來穆加比健康頻頻亮起紅燈，執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（Zimbabwe African National Union- Patriotic Front，ZANU-PF）多名大老早已摩拳擦掌，為爭奪大位蓄勢待發。1060218

(中央社)