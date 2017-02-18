郝龍斌爭取後憲支持 馬英九也受邀

宣布參選下屆國民黨主席的副主席郝龍斌今天出席後備憲兵新春團拜爭取支持，他說國民黨若像後憲一樣團結，國民黨就有希望，希望大家支持他帶領國民黨。

郝龍斌晚間出席在台北錦華樓舉行的憲兵後備軍人新春團拜，前總統馬英九也受邀出席。馬英九細數任內對憲兵的照顧和政績，兩人先後致詞結束後，一起逐桌敬酒，受到在場人士歡迎。

他致詞時指出，今天看到很多熟面孔，是過去他當台北市長任內當志工、義工的朋友，還有不少是里民幹部，由此可見，後憲不只在軍是良兵，在鄉是良民，對台灣、台北的進步有很大貢獻，相信馬英九也同意，他與馬英九對大家表示高度敬意。

郝龍斌說，他曾經投考預官，第一志願就是憲兵，後來當了步兵，因此當憲兵是他的願望「大家的成就都比我高」。話鋒一轉，他說，如果國民黨像大家一樣團結的話，國民黨就有希望，此時台下響起掌聲。

他進一步表示，「我正在選國民黨主席，希望大家支持我，幫助我」，把憲兵忠誠、正直、團結的精神發揮到國民黨裡，讓國民黨不只是努力的在野黨，還能重返執政為各位服務。

郝龍斌說，台灣現在需要強而有力的反對黨，目前的兩岸關係、社會亂象，就是因為國民黨不夠強，盼後憲支持郝龍斌，讓他帶領國民黨。1060218

(中央社)