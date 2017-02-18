俄籲重建民主世界格局 終止西方主導
俄羅斯外長拉夫羅夫今天呼籲，終結由西方主導的世界格局；並說，俄國希望和美國建立「務實」關係。
拉夫羅夫是在慕尼黑安全會議上發表談話，而在他之前不久，美國副總統彭斯（Mike Pence）也在會上說，在俄羅斯趨向強硬的情況下，美國對北大西洋公約組織（NATO）的承諾「堅定不移」。
拉夫羅斯指出，西方發號施令的時期過去了；同時他在否認北約為冷戰遺跡的情況下說，「我希望，（全世界）選擇1個民主的世界格局，也就是後西方格局，每個國家根據主權來界定」。
他說，俄國方面希望與美國建立「務實關係，以相互尊重並了解我們對全球安定的責任」。
他指出，俄、美兩國從未直接衝突，雙方是隔著白令海峽的近鄰。
拉夫羅夫並說，俄國希望，「從溫哥華到海參威出現1個友好的共同空間」。
彭斯與美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）和國防部長馬提斯（James Mattis）正在歐洲，以配合對歐洲盟邦的安撫行動。這些盟邦因川普總統「美國優先」的姿態和改善對俄關係的呼聲，而感到不安。1060218
(中央社)
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