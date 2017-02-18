見挺同反同代表 總統：解決分歧的開始
總統蔡英文今天分別會見挺同、反同代表，有同志朋友談到伴侶權益問題，觸及傷心處，忍不住落淚。蔡總統晚間指出，今天的會面是一個解決分歧的開始，政府會繼續促成對話。
為了化解社會在婚姻平權議題上的高度對立，並尋求解決之道。蔡總統今天主動邀請在這個議題上持不同立場的團體代表到總統府，分別在上午、下午進行兩場會見，當面聽取雙方各自的心聲與訴求。
蔡總統晚間也透過臉書（facebook）貼文指出，「我理解許多宗教團體對家庭的重視，也聽到許多同志家庭的故事。家庭價值和婚姻平權之間，不必然有絕對的衝突。」
她說，「今天的會面是一個解決分歧的開始，政府會繼續促成對話。」
另外，總統府發言人黃重諺在今天兩場會面後轉述提到，有同志講到落淚，因為跟伴侶在一起很多年，家人也很祝福他們，認為他們應該像其他夫妻一樣，要有相同地位，他們等了很久，卻等不到在法律上的定位。
由於蔡總統日前與宗教團體會面時，有宗教人士提到，若政府執意修改民法972條，屆時可能有人會不惜拋頭顱、灑熱血。
媒體詢問，蔡總統今天與宗教界代表會面時，宗教人士有沒有情緒激動的發言？黃重諺說，「沒有啦，但聽得出來他們的態度很堅持」。1060218
(中央社)
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