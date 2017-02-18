中市府與11家企業簽署合作備忘錄 攜手推社會企業

為拓展台中在地企業、社會企業及非營利組織的發展，台中市政府經濟發展局推動「社會企業推廣計畫」，繼去年12月「銀航舵手-銀髮世代的社企領航員」系列活動，今天（18日）以「共享照顧、青銀共榮」為題，舉辦長照社企國際研討會，更與11家企業及非營利組織簽署合作備忘錄，期望攜手打造全台最好的社企供應鏈，朝「銀髮醫療照護」、「弱勢就業」及「在地特色文創」3目標邁進。

今天簽署合作備忘錄，也邀請市副市長林依瑩、香港社會企業Easycare創辦人雷芷卉、立法委員余宛如、市府經濟發展局長呂曜志進行座談與分享，隨後也在不老夢想125號(原台中市長官邸)舉辦社企逛逛市集及講座，期望以多元交流，讓台中市社會企業與社會創新能量被更多人看見。

林依瑩表示，今日市府與11家台中在地企業及非營利組織，共同簽署合作備忘錄，攜手推動台中的社會企業；市府對於推動社企不遺餘力，銀髮、農業、綠能美化，均是推動社企的重點，今年B Corp亞洲年會將於5月初在台中舉辦，整個國際社企將為台中注入新的活力。

經濟發展局長呂曜志指出，台中市期望打造全台最好的社企供應鏈，以今日研討會主軸「銀髮照護」而言，其相當需要高科技輔具及友善醫療服務，盼藉由簽署合作備忘錄，讓更多企業、非營利組織與市府共同合作，推動社會企業育成。

此外，市府也向中央申請3年1200萬元經費持續投入「銀髮醫療照護」、「弱勢就業」及「在地特色文創」等3個聚焦目標，除了地方與中央政府的合作，若加上民間力量更能發揮加乘效果，彼此相輔相成。

呂曜志也說，很高興能與台灣正在萌芽的「B型企業」(B Corp)相關組織及社企認證等自律組織合作，促使社企網絡及民間力量更加成熟並連結國際。今年5月8日至10日三天的B Corp亞洲年會將在台中舉辦，期望能號召日本、韓國等東亞國家的社會企業到台中來共同參與討論，並借助國際智慧進一步解決台中在地的社會問題。

經濟發展局表示，市府去年起推動「社會企業推廣計畫」，透過各式創新、創業相關論壇舉辦，積極推廣社會企業價值，未來3年將透過「地方產業發展基金-台中市社會創新產業發展計畫」，由中央補助800萬元、市府自籌400萬元，逐步建立社會企業創業創新生態圈，作為社會企業與民間資源的橋梁，結合資源與人才、導入各方資源，爭取更多商機及資金挹注。

經濟發展局指出，為營造有益民間社會資源投入社會創新的生態環境，今日簽署的合作備忘錄連結了企業、銀行、醫院、會計師事務所與非營利組織；包括以社會回饋方式成立10年不關獨立書店的羅布森企業。

宏全國際、順天醫院、光田醫院、永信藥品及弘道老人福利基金會等，均致力於推動老人福利與健康促進，展現企業社會責任；KPMG與星展銀行則長期關注台灣社會企業發展，星展銀行並推出社會企業專屬帳戶協助企業永續經營；惜福文教基金會則推動台中市中小學的食農教育及兒童系統思考，將食農教育從校園延伸至社區及家庭。

此外，今日活動也邀請台中市社會企業於不老夢想125號辦理「社企逛逛」市集，包括輔導農友朝有機無毒的栽培方式發展的森岳公司；致力於打造長期照顧文創園區的有本公司；解決小農產銷問題，帶動產業永續發展的果子文創公司；以及重視共食剩食議題，成立七喜廚房的憨人作工作室等。

還有從事公平貿易的光和作用分享空間、青銀共創的保羅市集公司、弱勢就業的夜陽米商行與角落微光文化公司與台灣福氣社區關懷協會等，期盼透過面對面方式，推廣社會企業特色與產品，讓台中市社會企業與社會創新能量被更多人看見。

(中時)