任立委首年 吳思瑤、江啟臣買230萬元新車

吳思瑤（左）和江啟臣是去年買新車的立委中，購入金額最高的兩人。（中時資料照／劉宗龍、姚志平攝／合成）

監察院日前公布最新一期《廉政專刊》，在眾立委中，顏寬恒與妻子共有60多筆土地、13筆建物，堪稱立院地產王；而資料中還顯示，上任甫滿一年的本屆立委，去年共有13人（含家人名下）買了新車，當中以綠委吳思瑤、藍委江啟臣新購的AUDI和TOYOTA最貴，價值230萬元。

買新車的這13名立委中，根據《鏡傳媒》調查，有9人的購入價超過新台幣百萬元，除吳思瑤、江啟臣外，還包括王惠美、趙正宇（妻子名下）、許智傑（妻子名下）、王榮璋、王定宇、鍾佳濱、蘇震清（妻子名下）等人；其中，江啟臣除自己購車外，妻子名下也買了一台2009年出廠的車，價值35萬元。

有立院人士指出，立委購車潮常出現在當選的第一年，原因是競選期間各地跑、影響車子壽命，所以會藉由選後的選舉補助款換車；而由於現在的立委喜歡用休旅車跑攤，因此買車費用破百萬元其實不算很誇張。

(中時電子報)