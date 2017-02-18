郝龍斌爭取後憲支持 馬英九同受邀

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宣布參選下屆國民黨主席的副主席郝龍斌今天出席後備憲兵新春團拜爭取支持前總統馬英九也受邀出席。馬英九細數任內對憲兵的照顧和政績，兩人先後致詞結束後，一起逐桌敬酒，受到在場人士歡迎。

根據中央社報導，郝龍斌說，如果國民黨像大家一樣團結的話，國民黨就有希望，此時台下響起掌聲。

郝龍斌表示，台灣現在需要強而有力的反對黨，目前的兩岸關係、社會亂象，就是因為國民黨不夠強，盼後憲支持郝龍斌，讓他帶領國民黨。

(中時電子報)