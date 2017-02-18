郝龍斌周一成立競選辦公室 馬將出席

國民黨主席五強競爭激烈，各陣營陸續成立競選辦公室。馬英九辦公室今晚證實，日前接獲郝龍斌競選辦公室成立邀請，確定會出席郝龍斌競選辦公室成立茶會。

馬辦強調，馬前總統沒有特定支持的候選人，每位都是黨內優秀同志，馬前總統樂見黨內選舉良性競爭，只要接獲候選人的邀請，在時間許可下都會出席。

此外，前國民黨副主席詹啟賢明舉行辦公室茶會，馬辦則說，並未並未接到邀請。

(中時)