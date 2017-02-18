鄭秀文、張孝全當愛情大使 為網友解惑

張孝全（左）、鄭秀文主演《合約男女》，已在台灣上映。（双喜電影提供）

2月17日在台灣上映的華語愛情電影《合約男女》，鄭秀文Sammi戲裡霸道女總裁的形象，讓小員工張孝全蒙上了不少道「總裁陰影」，也讓片商靈機一動，在新預告中，讓Sammi當起女版「格雷總裁」，用合約調教小員工張孝全；愛情喜劇作品不多的張孝全，這次對上愛情喜劇女王鄭秀文，可謂新鮮感十足。

鄭秀文、張孝全回台的時間很短，但仍在忙碌的行程中化身愛情大使，抽空為friDay影音的網友回答關於感情的各種疑難雜症。網友向國民老公張孝全提問：「如何奮不顧身的勇敢愛？」張孝全給了3個字的答案：「管他的」。有網友問：「如何提起勇氣告白？」張孝全則建議網友直接說或是繼續單戀，超級直接的答案，完全呈現張孝全的直爽個性。

片中飾演霸道絕情女總裁的鄭秀文，面對網友則化身貼心姊妹，誠懇地回答每位網友對愛情的疑難雜症，例如：「如何保持愛情長跑的新鮮感？」Sammi 表示自己也還在學習；不少聽她動人情歌成長的網友，關心的話題是：「如何面對念念不忘的前男友」，Sammi建議先將自己的情緒處理好，才能去面對他人。

(旺報)