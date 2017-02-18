感謝寄養家庭無私付出 小俞將出養丹麥

2歲多的小俞，因生父母無法照顧，出生後由台中市政府社會局安置於寄養家庭，經忠義社會福利事業基金會媒合，將由丹麥籍烏爾里克森夫婦收養。社會局表示，昨天的歡送會，小俞依偎在養父母身邊，準備開啟人生新頁，令人感到溫馨又不捨，感謝寄養家庭過去多年來的照顧，也歡迎更多民眾加入寄養家庭的行列，給需要照顧的兒少一個溫暖住所。

小俞在與丹麥父母烏爾里克森夫婦見面前，經常透過電腦視訊互相聯絡，烏爾里克森夫婦在視訊中介紹丹麥家庭狀況，幫小俞準備的玩具，並彈吉他、唱丹麥兒歌給小俞聽，培養感情。小俞的房間也已布置完成。

歡送會上彼此正式見面，小俞一點都不覺得陌生，依偎身邊分享生活的點滴，準備展開在丹麥的新生活。

社會局副局長陳仲良表示，感謝上天安排，讓小俞經媒合找到好家庭，小俞將有愛他的父母陪伴，有個屬於自己的家，在北歐展開新人生。

家防中心說，小俞因家庭失去功能，生父吸食毒品且於監所服刑，生母也是毒品人口，情緒不穩、有自殺紀錄。小俞出生後，市府立即啟動緊急保護措施，安置小俞到北區家扶中心的寄養家庭，2015年向台中地方法院提出聲請裁定確定，改由市府社會局長擔任監護權人。

社會局強調，寄養家庭是兒少保護網絡非常重要的資源，小俞在寄養家庭期間，感受家的溫暖，備受寄養家庭疼愛，目前中市仍有88名孩子因家庭因素，經法定程序改由市長或社會局長監護，每名孩子背後都有艱辛成長故事，歡迎居住各界共同加入寄養家庭行列。

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(中時)