從長城到金剛 景甜竄紅背景惹猜疑
中國大陸名導張藝謀的新作「長城」雖有麥特戴蒙等好萊塢明星助陣，票房與口碑卻不如預期，反而是中國大陸女星景甜在片中出盡風頭，橫空出世的神祕背景意外掀起話題。
在台灣上映1個半月後，「長城」本週末登陸北美地區。身為女主角的景甜日前和張藝謀一同到洛杉磯宣傳，加上她參與演出的「金剛：骷髏島」（Kong: Skull Island）3週後也將開映，這段期間她的曝光度直升。
出道8年的景甜從名不見經傳到好萊塢片約不斷，有如灰姑娘的經歷令人稱羨，但身世成謎的她始終擺脫不了「後台硬」的質疑。
景甜曾自稱出身普通家庭，進入演藝界後幾乎沒傳出緋聞。她曾演過「警察故事2013」、「賭城風雲」等電影，但沒讓人留下深刻印象；她早期也出過唱片，但奮鬥多年卻和「一線女星」一直有段距離。
直到她2015年接拍美中合拍的奇幻大片「長城」，星運才就此大開。
她在片中的戲份和片商主打的麥特戴蒙（Matt Damon）不相上下，甚至壓過巨星劉德華。她主演的中國古代將領角色英語對答如流，儼然是戲裡戲外連接東西方的橋梁，她為戲訓練半年的動作戲更是全片焦點所在。
對比張藝謀早期挖掘並捧紅的鞏俐、章子怡，以及在中國大陸奮鬥多年才打進好萊塢的范冰冰、李冰冰，成為最新「謀女郎」的景甜突然竄紅並受到這般禮遇，格外引人側目。
「長城」上映前，中國大陸不少網民就對她的身世感到好奇，上映後更是如此。
有傳言說她的父親是中共中央宣傳部副部長景俊海，但始終未獲當事人證實。但更多人猜測，她與近年大舉在歐美投資娛樂產業的萬達集團王健林家族關係匪淺。
景甜與萬達關係密切的推論基礎在於，從「長城」、「金剛：骷髏島」到目前拍攝中的「環太平洋2」（Pacific Rim: Uprising），幕後製作都是萬達2016年以35億美元收購的傳奇電影公司（Legendary Pictures）。
對於外界總認為她好運，能與大咖對戲，景甜先前接受廣州日報訪問時說，「可能有的時候大家看到了很多我幸運的一面，其實我反而覺得，我為這樣的幸運要比別人付出更多。」
別人眼中的幸運，另一面就是更高的要求和期待，換言之就是壓力。談到如何自處，景甜說只能把壓力化為動力，做著自己喜歡的工作，「我不想被一些莫須有的東西影響到自己」。
面對種種傳聞與臆測，景甜選擇淡然以對，但恐難止住她口中「莫須有的東西」在外流傳。而在中國大陸資金不斷搶攻歐美影業的背景下，相信景甜短期內仍會是好萊塢最炙手可熱的華人女星之一。1060218
(中央社)
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