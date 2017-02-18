珠三角西水東調線路確定
醞釀多時的珠江三角洲水資源配置工程又有新進展，2月16日，廣州市水務局網站掛出珠江三角洲水資源配置工程（廣州境內）社會穩定風險評估公告，其中披露了該項目最終確定的輸水線路走向，廣州境內線路總長37.8公裡，主要為南沙供水，並預留番禺區應急備用分水口。
珠江三角洲水資源配置工程2011年時就進行過規劃環評和工程規劃技術咨詢會。當時的項目名稱是「珠三角西水東調工程」。公告顯示，珠江三角洲水資源配置工程是國務院批復的《珠江流域綜合規劃（2012-2030）》中提出的區域重要水資源配置工程，其開發任務為從西江水系向珠江三角洲東部地區引水，解決城市生產生活缺水問題。
廣州在2010年完成了西江取水工程，在佛山三水區的思賢滘設取水點，通過超過70公裡的全封閉管道向廣州中心城區的三大水廠（江村水廠、石門水廠、西村水廠）輸送原水。
珠江三角洲水資源配置工程的詳細走向也在本次公告中披露，該項目全線以盾構穿越，平均埋深距地表約30公尺。其中，南沙區要新建高新沙水庫，總庫容為546.5萬立方公尺。
取水路線的具體走向：自西江干流江中鯉魚洲取水，輸水干線向東北布置，至蕉門水道附近接入南沙高新沙水庫，穿沙灣水道、蓮花山水道、獅子洋至虎門港北側，沿規劃道路至厚街鎮，再向東南輸水至深圳羅田水庫，輸水線路總長約115.1公里。
(旺報)
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