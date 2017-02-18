嘉義縣仁友醫院前院長欠稅848萬 裁定管收

前嘉義縣已歇業的仁友醫院陳姓院長，於2000年欠度綜合所得稅，至今還有848萬2427元尚未還清，也不理法務部行政執行署嘉義分署傳喚，17日將陳前院長拘提到案，但陳仍無意願繳納，也不提出協商清償方案，18日被嘉義地方法院裁定管收。

嘉義分署執行官阮惠芳指出，陳男於1999年獨資成立仁友醫院，因為擴張過快財務狀況不佳，導致財務管理不善，2004年將經營權轉賣給另位醫生，但始終未有好轉，最終仍結束營業。

陳男遭查出積欠2000年度綜合所得稅848萬元2427元，財政部南區國稅局嘉義分局於2003年移送執行，另經嘉義分署及國稅局嘉義市分局調查發現，轉讓醫院經營權資金去向不明，且曾於2006年將股票贈與配偶之外，還成立公益文教基金會，有隱匿財產之虞。

陳男經嘉義分署數次通知，仍置之不理，執行署便向法院裁定拘提。17日下午陳男到案，但他仍不願繳納、不願協商清償方式，不配合將財產移轉、資金流向交代清楚，同時委任律師向法院聲請提審。嘉義分署於18日上午向嘉義地院聲請裁定管收獲准。

嘉義分署表示，若仍不願清還，管收一次可達3個月。

(中時)