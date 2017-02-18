74歲福伯險撞客機 遭踢爆與塔台「三寶對話」
74歲「福伯」擁有超過20年駕駛飛機經驗，3天前被曝駕駛私人飛機出包，因為降落錯誤跑道，差點撞上載有110名乘客的波音737客機。日前外媒更曝光一段與早前福伯從機場起飛時，與塔台人員對話音檔，福伯頻頻口誤報錯資訊的困惑語氣，讓外國鄉民聽了膽顫心驚，深怕他隨時又會釀出什麼意外。
《TMZ》日前公開一段福伯降落錯誤跑道前一天，從聖塔莫尼卡機場(Santa Monica Airport)起飛前與塔台人員對話音檔，先是說錯稱自己在駕駛直升機，然後結巴更正錯誤並報上自己機號，卻又被提醒他調錯頻道，在和錯誤的塔台說話。
知情人士就稱，本來這些錯誤並非什麼大不了的事，但因為福伯降落險些出意外，因此這段音檔很可能成為美國聯邦航空總署裁決考量點之一；就有網友認為，福伯在他駕駛飛機生涯中，已出了3次包，認為福伯年事已高加上在音檔中他聲音聽起來相當困惑，應該立即吊銷他的飛機駕駛執照，避免釀成更大意外。
(中時電子報)
關鍵字：哈里遜福特、
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