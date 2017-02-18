金正男遇刺後 陸全年不進口北韓煤炭
北韓領導人金正恩兄長金正男遇刺身亡後，中國大陸商務部今天宣布，本年度暫停進口北韓原產煤炭，理由是執行聯合國安理會去年11月針對北韓核試做出的制裁決議。
中國大陸商務部與海關總署傍晚聯合在官網公告，為執行聯合國安全理事會第2321號決議，本年度暫停進口北韓原產煤炭，包括海關已接受申報但尚未辦理放行手續的煤炭。
這份公告自2月19日執行，有效期至12月31日。
聯合國安理會2016年11月30日一致通過第2321號決議，譴責北韓同年9月進行核試，要求北韓放棄核武和飛彈計畫。這份決議限制北韓煤炭出口，禁止北韓出口銅、鎳、銀、鋅，並限制北韓外交使團活動。
北韓12日試射一枚新型中長程彈道飛彈。北韓國營的中央通信社（KCNA）聲稱，金正恩指導這次能攜帶核彈頭的武器試射。
金正男13日在馬來西亞遇刺身亡，外界猜測金正恩是幕後指使者。金正男生前長期在北京與澳門生活，外傳受中國大陸保護，各界關注這起事件是否會影響北京與平壤關係。
金正男遇害後，傳出北韓運往浙江溫州的一批煤炭因汞含量超標而被退貨。這批無煙煤重1萬6296噸，價值94.5萬美元（新台幣約2900萬元）。
中國大陸外交部發言人耿爽15日在例行記者會回應提問表示，不掌握具體情況，僅重申聯合國安理會決議對北韓出口煤炭有明確規定，「中方一貫全面認真準確執行安理會有關決議」。1060218
(中央社)
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