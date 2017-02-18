安潔莉娜裘莉新片赴柬首映 述赤棉暴行

我要評比

好萊塢影星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）今天在柬埔寨吳哥窟為她執導的新片揭幕。她因收養男童馬杜斯（Maddox），而與柬埔寨產生了淵源。

應邀出席這部電影「弒父：柬埔寨女孩的回憶」（First They Killed My Father）的來賓有上千人，包括柬寨埔國王以及共產黨政權暴政下的生還者在內。

電影劇本改編自柬埔寨作家梁昂（Loung Ung）的回憶錄。

梁昂5歲時，赤棉攻佔金邊，把她的家人送入恐怖的勞改營，使他們受盡折磨，梁昂最後逃到美國。

赤棉政權在追求馬克思主義的農業烏托邦理想時，處決、餓死和累死了多達200萬人。1060218

(中央社)