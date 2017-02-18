SBL》賀夫大爆發 原來是歐布萊恩激的？

賀夫18日表現大爆發，原因竟是歐布萊恩的激將法！(中華籃協提供)

攸關例行賽第2名之爭的新北裕隆與富邦勇士之戰，結果裕隆靠著賀夫34分、10籃板的凶猛演出，最終90比84險勝富邦，沒想到賀夫自己賽後大爆料，原來他會面對富邦與歐布萊恩打得如此拚命，原因竟是歐布萊恩的激將法！

「先前歐布萊恩重返台灣效力富邦時，他打電話給我，突然問我知不知道，裕隆原本打算要簽下他，然後把我釋出，」賀夫說，「當時我直接問他什麼意思，無論到底這件事情是真是假，這對我來說，算是很不尊重的做法。」

賀夫表示，一直到昨天(17日)，歐布萊恩還在跟他提起這件事，讓他感覺很不舒服，所以打算用場上表現去回應，「我只想用行動證明自己比任何人都好，也從來沒去擔心什麼，只要我們現在這個團隊可以一直贏下去就好。」

面對賀夫的質疑，裕隆執行教練魏永泰用「把戲」來形容，歐布萊恩刻意去跟賀夫講這些的用意，「我只能說的是，原本在第2、第3循環，我們戰績低迷時，確實考慮過去找歐布萊恩取代賀夫，可是後來就打消這個念頭。」

魏永泰強調，自己跟賀夫是好友，兩人之間都是真心對待，裕隆球團也對賀夫照顧到無微不至，甚至還派郭昭男擔任他的專任司機，泰總說：「我跟賀夫之間的感覺絕對是真心的。」

不過這場比賽的勝利，對於裕隆來說確實相當重要，因為裕隆拿到本季對戰富邦的第3勝(2敗)，代表就算最後兩隊戰績相同，裕隆也能以對戰勝場較多的優勢，取得較高順位的排名，畢竟當前例行賽第2席位之爭已趨白熱化。

目前排名第2的台啤，戰績17勝11敗，僅領先排名第3的富邦(17勝12敗)與排名第4的裕隆(16勝11敗)辦場勝差，代表第2到第4的排名隨時可能產生變化，到底誰能拿到季後賽首輪輪空的第2名，現在還很難講。

(中時電子報)