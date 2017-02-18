大馬逮獲持北韓護照男子李正哲

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北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男，13日在吉隆坡國際機場遇刺身亡，大馬警方加速偵辦腳步，除原先落網2女1男嫌疑人外，再逮獲持北韓護照男子李正哲。

這也是大馬警方在金正男遭毒殺案中拘留的第4名嫌疑人。警方仍持續追緝其他的未落網嫌疑人。

大馬「新海峽時報」（New Straits Times）報導，1名高階政府消息來源指出，兩名外國女殺手13日上午在吉隆坡國際機場執行暗殺時，4名北韓特務在距離犯罪現場約僅50公尺的「Bibik Heritage」餐館內監視行動。

據了解，警方取得閉路電視從當地時間當天上午7時30分起，一直到案發當時，其中3人在餐館裡頭的畫面。據悉，第4人當時一路近距離跟蹤金正男。

大馬媒體根據閉路電視畫面顯示，落網女嫌犯中的其中一人從背後掐住金正男頸部，以布塊捂住金正男的頭部，另一名女嫌犯則朝臉部噴射毒液。

金正男遭伏擊後，跑到10餘公尺外的機場服務台求援，不斷痛苦呻吟，聲稱「很痛啊，很痛啊，我被人噴射了液體」。警方人員攙扶金正男到機場診療室，但當時金正男已陷昏迷，隨後轉送醫院。

新海峽時報今天也刊出金正男遇刺後轉送診療室身影，照片中的金正男已呈現昏迷狀態。

值得注意的是，大馬警方昨天晚間最新逮捕的李正正哲（Ri Jong Chol，譯音），是這起案件中第一名的北韓籍嫌犯，其他落網包括印尼女子席蒂艾沙（Siti Aishah，譯音）、她的馬來西亞男友，以及持有越南護照的女子段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）。

北韓大使館代表團今天下午也現身馬來西亞雪邦（Sepang）地區的警察總部。大馬媒體報導，據信北韓正試圖取得與李正哲連繫的管道。李正哲昨晚遭當局拘押。

另外，對於金正男遺體檢驗爭議，馬來西亞衛生部長蘇巴馬廉（Subra Maniam）今天說，北韓雖然可拒絕或不贊成大馬對金正男遺體檢驗程序，不過，檢驗程序沒有任何捷徑，北韓要尊重大馬的法律。1060218

(中央社)