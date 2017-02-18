陸詐騙新招 挖耳朵假碰撞索賠

大陸出現詐騙新手法，在瀋陽有一犯罪集團，在大街上假裝在拿耳掏子挖耳朵，並在耳朵周圍塗上紅色物質，尋找目標刻意發生碰撞，並謊稱流血，要求賠償，此犯罪集團近日被瀋陽警方查獲逮捕。

大陸央視新聞報導，瀋陽警方打掉一個「掏耳朵」詐騙集團，犯罪分子先在耳朵周圍塗好血紅色物質，然後假裝正在掏耳朵。一旦發現目標就迅速靠近發生碰撞，謊稱耳朵被撞出了血，要求賠償。

當地警方指出，犯罪分子一天大約詐騙成功六到七起，遇到好說話的人，可以騙到六七百人民幣，遇到不好講話的，也可以騙個一兩百元人民幣，遇到趕時間的人，索要金額可能更高。

警方表示，詐騙集團最常鎖定獨自出門的老人、年輕女子，以及低頭滑手機沒有注意看路的人下手。

警方提醒，遇到類似情事不要私了，應盡速報警，老年人及年輕女子也應結伴出行，也要避免邊走邊滑手機。

(旺報)