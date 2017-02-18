女兒遭港男勒斃索賠近1500萬法官全准

39歲香港籍成姓男子不滿特地飛來台灣，王姓女友卻跑去找張姓已婚前男友，直到凌晨才返家，爆發肢體衝突後失手勒斃女友，王女父母向成男求償30萬喪葬費、260萬撫養費和1200萬慰撫金，桃園地院法官認為求償有理，罕見一毛未刪全准，成男除須面臨10年期刑，還得付近1500萬給王女父母。

成姓男子前年7月透過手遊認識30歲的王姓女子，展開遠距離戀愛，成男3度從香港來台會女友，去年2月，成再度來台，打算趁春節連假和女友溫存，沒想到王女年初二晚間，竟跑到張姓已婚前男友家中，和張男、張妻、張母等人共進晚餐，直到初三凌晨2點才返回租屋處。

「獨守空閨」的成男不滿，雙方爆發肢體衝突，喝醉的成男竟把衣服捲成長條狀勒斃女友，隨即倒頭大睡，伴屍6小時，直到張男上門，發現女友已氣絕身亡才知釀禍，高院依家暴殺人罪判刑10年。

王女父母也提出民事求償，除依平均壽命和每人每月消費標準，算出撫養金分別為126.9萬和130.5萬元，更以遭喪女之痛，索討每人600萬元的慰撫金，還有近30萬元的喪葬費。

桃園地院法官認為成男行為殘暴不仁、手段惡劣，王女父母本應安享晚年，卻面臨白髮人送黑髮人之痛，無法再享天倫之樂，成男也當庭表示金額有理，但目前無法拿出錢來賠償，桃院「一毛未刪」，判成男需賠償王父756萬8131元、王母730萬5260元。

(中時)