郝龍斌選黨主席辦公室成立 馬英九將出席

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前總統馬英九辦公室今天晚間證實，日前接獲國民黨副主席郝龍斌競選黨主席辦公室成立邀請函，馬英九將出席成立茶會。

郝龍斌競選黨主席辦公室20日舉行成立茶會，主委由副主席胡志強、前黃復興黨部主委王文燮擔任。據了解，國民黨中常委、全國農會理事長蕭景田將出任執行總幹事。

馬英九辦公室強調，馬英九沒有特定支持的候選人，每位都是黨內優秀同志，馬英九樂見黨內選舉良性競爭。只要接獲候選人的邀請，馬英九在時間許可下都會出席。

另外，宣布參選的前副主席詹啟賢，明天將在首度亮相的競選辦公室召開「94青黨代表聯合參選記者會」。

馬英九辦公室表示，沒有接到詹啟賢方面的邀請。1060218

(中央社)