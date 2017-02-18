柏林影展頒獎典禮 金熊獎料雙強競逐
描寫歐洲難民的1齣喜劇片，以及敘述跨性別者愛情故事的1部影片，預料在即將登場的柏林影展頒獎典禮斬獲數座獎項。
法新社報導，芬蘭導演大師阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismaki）6年來的首部作品「希望的另一邊，暫譯」（The Other Side of Hope），以及智利導演賽巴斯蒂安李歐（Sebastian Lelio）執導的「不思議女人」（A Fantastic Woman，暫譯），均獲得觀眾熱烈掌聲。
這兩部影片在英國電影雜誌「銀幕」（Screen）獲得影評人最多肯定，在德國「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）與「柏林人報」（Berliner Zeitung）調查中，也贏得評論者好評。
今年柏林影展頒獎典禮將於台灣時間19日凌晨2時登場，由荷蘭導演保羅范赫文（Paul Verhoeven）、美國女星瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）及墨西哥導演兼演員迪耶哥路那（Diego Luna）為首的7人評審團，將頒出金熊獎與銀熊獎。
去年評審團主席梅莉史翠普（Meryl Streep）將最佳影片金熊獎，頒給描述拉姆培杜薩島（Lampedusa）難民危機的義大利片「海上焰火」（Fire at Sea）。這部作品本月入圍美國影藝學院奧斯卡最佳紀錄長片。
柏林影展為期11天，是歐洲今年率先登場的大型電影盛會，期間播放近400部影片，其中18部入圍角逐金熊和銀熊獎。1060218
(中央社)
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