林宥嘉婚宴靠爸擋酒 自招喝醉變萌
歌手林宥嘉今天說，爸爸酒量很好，婚宴如要擋酒部隊，可請爸爸上陣；自招喝醉會變可愛、開朗，但口風還是很緊，不會亂爆料。
林宥嘉（Yoga）今年1月與藝人丁文琪（Kiki）登記結婚，今天在台北出席酒商活動，談起婚事進度，林宥嘉笑認還在挑喜餅，婚紗也是挑選中，爸爸特地收藏幾罈酒等他結婚才開喝，直喊「今年就可以開了」。
自認有遺傳到爸爸的好酒量，沒大醉失態過，林宥嘉笑說，爸爸是南部7縣市飲酒冠軍，從小就聽爸爸朋友這樣叫他，之後婚宴如需擋酒部隊，可讓爸爸上陣。他喝醉會變可愛、開朗，但口風還是很緊，不會亂講八卦。
平常夫妻會不會小酌增加情趣？林宥嘉先是露出詭異笑聲，再說「其實不錯的」，夫妻或情侶在家喝酒很浪漫。
近來工作滿檔，林宥嘉過年也沒休假，忙著錄唱日文單曲，也將在日本推出音樂作品，笑稱希望成為國際巨星；之前愛看日劇「月薪嬌妻」，會不會想找日本演員新垣結衣合作拍MV？他笑回「會啊」，很期待有機會合作。
（中央社提醒您：飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障。未成年請勿飲酒。）1060218
(中央社)
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