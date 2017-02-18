裕隆氣走富邦 繼續維持老4地位

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超級籃球聯賽（SBL）例行賽接近尾聲，裕隆納智捷今天以90比84險勝富邦勇士，在戰績榜繼續維持第4名，朝季後賽直接從第2輪打起的目標前進。

這場比賽一度因為計時器故障而暫停，第2節尾聲時，陳世念的三分球，幫助裕隆以40比38進入下半場。

裕隆在第3節開局打出一波11比4的攻勢，加上賀夫（Herve Lamizana）幾次切入、呂政儒的「三分打」，合力幫助球隊取得雙位數的優勢。

第4節富邦「小胖」洪志善一開始先用外線追分，加上歐布萊恩（Patrick O’Bryant）的冷箭，縮小到個位數落後，不過富邦接下來得分陷入乾旱期，最後51.25秒，呂政儒的三分球給富邦一記重傷害，裕隆取得86比77領先，最終拿下勝利。

賀夫斬獲34分10籃板、呂政儒21分。呂政儒表示，現在腳傷痊癒，身體素質也有加強，所以可能現在的狀況比開季初期好。

富邦落敗後以17勝12敗，暫居第3，裕隆獲勝後16勝11敗，暫時排在第4，桃園璞園建築以13勝15敗，暫居第5。1060218

(中央社)